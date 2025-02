Tennis, il Ct Cerri si prepara a una stagione da record

Il Circolo Tennis Cerri di Cattolica ingrana un’altra marcia, tutti gli indicatori del Club sono in costante rialzo e questo lascia pensare a una stagione in grado di battere molti record in quanto a partecipazione e organizzazione tecnica.

Il club cattolichino si conferma punto di riferimento per il movimento locale. Francesca Cerri, l’anima gestionale e dirigenziale del Circolo, traccia un bilancio lusinghiero e guarda avanti. «Siamo molto contenti, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, lo staff tecnico ha fatto e sta facendo un percorso importante, ci sono tanti giovani che sono approdati al circolo. Anche l’effetto Sinner si è fatto sentire, ma non solo, perché se il circolo va così bene molto dipende anche dal lavoro fatto negli anni precedenti da dirigenti e tecnici. Tanti ragazzi che avevano smesso hanno ripreso e hanno trovato una realtà migliore».

I dati numerici raccontano un successo tecnico importante. «Abbiamo una scuola tennis con 70 allievi di cui 30 agonisti, inoltre una quarantina di adulti, abbiamo implementato i corsi serali con la preparazione atletica guidata da Giacomo Brancadori, preparatore atletico di 2° livello della Fitp, che ha fatto fare un salto di qualità a tutti. Quindi ora per gli adulti ci sono, oltre ai corsi, anche la preparazione atletica. Non solo, abbiamo introdotto questo progetto anche nel padel e devo dire che Giacomo è apprezzato da tutti, dal ragazzino ai più grandi».

Lo staff tecnico del Ct Cerri può contare sulla guida del maestro nazionale Massimiliano Guglielmi Baccilieri, affiancato dall’istruttore di 2° grado Federico Calbini, nello staff tecnico del padel c’è l’istruttore di 2° livello Gianluca Sforza che segue il settore Academy con il preparatore atletico Brancadori. Nel complesso il Circolo è una bella famiglia di 195 soci.

Non solo, aggiunge Francesca Cerri. «Stiamo lavorando tanto sul programma Fitp Junior Program, dal maggio scorso è partita la Cerri Padel Academy, un progetto voluto da tutti noi per dare un impulso più professionale al padel e con alcuni ragazzi si sta facendo un allenamento più intenso, tre volte alla settimana e la preparazione atletica. Siamo contenti perché questo programma viene seguito da 45 ragazzi, tra Tpra e serie D è un gran bel movimento».

Sul fronte organizzativo il Circolo ha programmato la classica stagione di qualità per i tornei: dal 3 al 17 maggio si svolgerà il 4a categoria femminile, dal 24 maggio all’1 giugno l’Under 14 maschile e femminile, dal 7 al 22 giugno il 3a categoria maschile, dal 5 al 19 luglio l’Open “Augusto Gabellini” maschile e femminile, dal 16 al 24 agosto il torneo Under 12, maschile e femminile, dal 23 agosto al 7 settembre il 4a categoria maschile.

Nutrita anche la presenza nei campionati a squadre: nel maschile la formazione di punta è la D1, poi i team di D3 e D4, due squadre sono pronte per l’Under 14 maschile, il team Under 16 maschile e quello Under 14 e 16 femminile.