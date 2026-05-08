Tennis, il Ct Cerri Cattolica prepara una stagione che promette scintille

Sta entrando nel vivo una bella stagione al Ct Cerri di Cattolica, un club in piena salute e con numeri in notevole crescita, un andamento in linea con il grande momento del tennis italiano.

Il consigliere e dirigente Francesca Cerri tratteggia il positivo andamento di tennis e padel nel suo circolo, annunciando anche le novità della stagione. «Siamo molto contenti di come vanno le cose al Ct Cerri, abbiamo fatto un bel lavoro già la scorsa estate e ora lo stiamo proseguendo, raccogliendo i primi frutti. Dopo il lavoro di promozione estivo, siamo ripartiti a settembre con 75 allievi che per noi sono numeri importanti. L’aspetto più interessante è che i ragazzini approcciati al tennis sono rimasti nel vivaio, altri che negli anni si sono avvicinati al tennis diventeranno ora istruttori, direi che è bello trasmettere la passione per il tennis, non è una cosa così scontata. Abbiamo anche quaranta adulti, molti occupano la fascia serale, altri giocano nella pausa pranzo. Per quanto riguarda il gruppo dei 75 ragazzini vorrei sottolineare che con i Super Green abbiamo raggiunto la prima fase regionale, con i Green siamo approdati all’Interprovinciale, e poi ci sono una decina che sono pronti a fare attività agonistica di un certo livello. Siamo decisamente soddisfatti».

Lo staff tecnico del circolo guidato dal presidente Pierangelo Cerri vede ai vertici il maestro nazionale Massimiliano Guglielmi Baccillieri, coadiuvato dall’istruttore di 2° livello Federico Calbini e dal preparatore atletico Giacomo Brancadori, per il padel c’è l’istruttore di 1° livello Claudio Mazzola.

Francesca Cerri sottolinea ancora l’impegno del circolo nella promozione, in particolare sul fronte dei giovanissimi. «Con il progetto della Federazione Racchette di Classe abbiamo coinvolto 100 ragazzi delle medie, abbiamo creato diversi gruppi con questa iniziativa portata avanti nelle scuole di Gabicce e Gradara».

Il tutto in un livello sociale davvero alto, visto che il Ct Cerri coinvolge 198 soci e propone tanta attività agonistica: «Abbiamo le formazioni di D2 maschile, di D3 femminile e maschile, e D4 maschile, cerchiamo con la D2 di tornare più in alto possibile. Visto che tra due anni il Circolo compie un secolo di vita ci piacerebbe fare una bella festa».

Anche sul fronte dei tornei si annuncia un’estate tutta da vivere. Fino al 17 maggio il 4° categoria femminile, dal 22 al 31 maggio il torneo Under 14, maschile e femminile, dal 29 maggio al 7 giugno il torneo Under 16 maschile e femminile, dal 5 al 21 giugno il 3° categoria maschile, dal 3 al 18 luglio il clou della stagione, l’Open maschile e femminile con 5000 euro di montepremi, dal 14 al 23 agosto l’Under 12 maschile e femminile, dal 21 agosto a domenica 6 settembre chiusura col 4° categoria maschile.

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