Tennis, il Ct Cacciari in semifinale Ladies 40 al trofeo “Mingori”

RIMINI. Si allinea alle semifinali il trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale a squadre per Veterani. Nel torneo Ladies 40 in semifinale il Circolo Tennis Cacciari di Imola che ha battuto in trasferta per 2-0 lo Sporting Club Parma: Elena Piccolomini-Chiara Broglia 6-2, 6-0, Silvia Poli-Annalisa Melchionna 6-3, 6-4. Domenica (dalle 14.30) semifinale casalinga contro il Tennis Club President A di Parma che nei quarti ha battuto 2-1 la Polisportiva 2000 Cervia.

Nel torneo Over 45 maschile sconfitta nei quarti per il Circolo Tennis Cervia, battuto 2-1 sui campi dello Sporting Club Carpi (punto di Giovanni Farolfi in singolare su Marco Turchi per 6-0, 6-3).

Nel tabellone Over 55 semifinale tutta romagnola nella parte bassa del tabellone dove sabato (dalle 14.30) il Tc Comune di Ravenna ospiterà il Tc Viserba. Nei quarti il Tc Comune ha vinto il derby per 2-1 sui campi del Tc Faenza: Gian Matteo Zanzi-Tiziano Minardi 6-2, 6-0, Riccardo Montanari-Paolo Bontempi 6-0, 6-2, Mini-Rustichelli b. Gardini-Fabbri 6-2, 2-6, 10-7. Il Tc Viserba si è imposto 2-0 in casa sul Ct Castenaso A: Pietro Montemaggi-Piero Morisi 5-7, 7-5, 10-4, Herman Amati-Giovanni Bagnoli 6-4, 6-2.