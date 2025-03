Tennis, il Ct Cacciari in finale nel tabellone Ladies 40 del “Mingori”

La formazione femminile del Ct Cacciari conquista la finale nel tabellone Ladies 40 del trofeo regionale “Ivo Mingori”. Le imolesi hanno battuto in semifinale per 2-0 in casa il Tc President A di Parma: Francesca Rubinato-Federica Allodi 6-4, 6-1, Elena Piccolomini-Patrizia Fagnani 6-3, 6-1. Domenica (dalle 14.30) finale sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia che nell’altra semifinale ha sconfitto 2-0 il Tc Borgotrebbia.

Intanto avanza sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il torneo provinciale di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile. Conquistano i quarti Marina Cerri (Sport Club Ozzano) e Martina Cavicchi (Nettuno Tennis Club).

Tabellone finale, 4° turno: Francesca Tondi (4.2, n.9)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-1, 6-1, Camilla Speranza (4.2, n.8)-Tatiana Scoccianti (4.4) 6-4, 6-2, Francesca Dal Pozzo (4.4)-Rebecca Chirivino (4.3) 5-7, 6-3, 11-9, Roberta Resta (4.4)-Silvia Di Pietro (4.3) 6-0, 6-0. Ottavi: Martina Cavicchi (4.1, n.4)-Martina Breviglieri (4.3) 6-1, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-1, 7-6 (5),

Al via anche il tabellone del doppio, che vede in campo otto coppie con queste teste di serie, nell’ordine Speranza-Cerri ed Albertazzi-Morini Monferini. Quarti: Speranza-Cerri (n.1) b. Ferraccioli-Pelliconi 6-0, 6-1, Breviglieri-Morelli b. Olmi-Serattini 6-1, 6-0, Finessi-Simonetti b. Gabaldo-Roncassaglia 7-6 (3), 7-5. Semifinali anche per Albertazzi-Morini Monferini.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.