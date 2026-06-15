Tennis, Il Ct Cacciari Imola è promosso in D1

Il Ct Cacciari Imola ha vinto a Parma contro il Circolo Castellazzo per 3-2, conquistando la promozione in D1: protagonisti del brillante risultato sono stati Filippo Di Perna, Filippo Conti, Massimo Albertazzi, Nicholas Casella, Gian Marco Sandrini e Nicolò Carta. Il team imolese aveva condotto una prima fase di qualificazione ai vertici, piazzandosi al secondo posto nel 5° girone di qualificazione, guadagnando così l’accesso al tabellone finale dei play-off. Domenica a Parma i tre punti decisivi sono arrivati da Filippo Di Perna (6-0, 6-0), Filippo Conti (6-0, 7-5) e dal doppio Di Perna-Conti.