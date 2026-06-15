Tennis, Il Ct Cacciari Imola è promosso in D1

Tennis
  • 15 giugno 2026
La formazione del Ct Cacciari promossa a Parma in D1
La formazione del Ct Cacciari promossa a Parma in D1

Il Ct Cacciari Imola ha vinto a Parma contro il Circolo Castellazzo per 3-2, conquistando la promozione in D1: protagonisti del brillante risultato sono stati Filippo Di Perna, Filippo Conti, Massimo Albertazzi, Nicholas Casella, Gian Marco Sandrini e Nicolò Carta. Il team imolese aveva condotto una prima fase di qualificazione ai vertici, piazzandosi al secondo posto nel 5° girone di qualificazione, guadagnando così l’accesso al tabellone finale dei play-off. Domenica a Parma i tre punti decisivi sono arrivati da Filippo Di Perna (6-0, 6-0), Filippo Conti (6-0, 7-5) e dal doppio Di Perna-Conti.

Trofeo Mauro Ricci

Sta entrando nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola, con gli ultimi match del tabellone di 3° l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi. Avanzano Federico Nucera, Romeo Falconi, Gabriele Badaloni e Federico Gozzi.

Secondo tabellone

2° turno: Massimo Albertazzi (3.3)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-2,

Fabrizio Foronci (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 7-5, 6-1.

3° turno:

Alessandro Vavalà (3.2, n.14)-Francesco Balboni (3.5) 6-1, 6-1,

Filippo Conti (3.2)-Michele Mignani (4.1) 6-1, 6-2,

Ian Catallo (3.2, n.13)-Vasilii Volokhovskii (3.5) 6-1, 6-1,

Leonardo Bruni (3.2, n.12)-Stefano Agostino (3.4) 7-5, 6-0,

Luca De Giovanni (3.2)-Enrico Barbini (3.3) 6-4, 6-4,

Giacomo Pirazzoli (3.3)-Francesco Cervellera (3.2) 6-3, 6-2,

Andrea Severi (3.2)-Leonardo Pieracci (3.3) 6-3, 6-2,

Ugo Cicognani (3.2)-Alessandro Rivola (3.5) 6-0, 6-1,

Federico Nucera (3.2)-Alessandro Masi (3.4) 6-3, 6-1,

Romeo Falconi (3.2)-Giacomo Sgubbi (3.3) 6-1, 6-1,

Gabriele Badaloni (3.2, n.11)-Mattia Chiarelli (3.5) 6-1, 7-5.

4° turno:

Federico Gozzi (3.1, n.8)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (3), 6-1.

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