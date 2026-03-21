Tennis, il Circolo Paradiso parte col botto

E’ iniziata la lunga stagione organizzativa e tecnica del Circolo Paradiso di Cesenatico con il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile si parte con il tabellone Nc, si qualificano per il secondo tabellone Thomas Carroli ed Alessandro Vasini. Poi il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie i 4.1 Federico Valentini, Paolo Briolini, Pietro Corbelli, Federico Melli, Giacomo Francini, Davide Faoro, Fulvio Cesari, Luca Zanca, Lorenzo Accreman, Filippo Foschi e Andea Samorì. Nel tabellone finale i big sono i 3.1 Elia Lazzeri, Alessandro Naso, Francesco Muratori ed Enea Castelvetro.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1).