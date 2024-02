Tennis, il Circolino di Cesenatico punta a un ruolo centrale in Romagna

Il Circolo Tennis Parckin di Cesenatico vuole ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del tennis romagnolo e regionale. Un’ambizione giustificata sia dalla tradizione tennistica del “Circolino” di via Abba, sia dalla preparazione e passione dei due tecnici che stanno portando avanti la notevole crescita di questa realtà, Lorenzo Tavani, il presidente, e Nico Gnoli, giocatore ed istruttore federale. Il team che guida il Ct Parckin è formato anche dal vicepresidente Rossella Mercadini e dal tesoriere Alessandro Terranova. Lorenzo Tavani racconta gli ultimi anni travagliati: «Abbiamo il Circolo dall’estate 2018, siamo assegnatari ufficiali dal 2019. Finora il nostro cammino è stato contrassegnato da parecchie disavventure, alluvioni, Covid, problemi con un pallone, però ora speriamo che sia tutto finito e poterci concentrare sul nostro Club».

Il Circolo cesenaticense può contare d’inverno su due campi coperti, d’estate i campi diventano sei. “Noi nei primi anni eravamo affiliati solo all’Aics, successivamente ci siamo affiliati anche alla Fitp, non avendo il pallone concludevamo sempre la stagione in autunno, senza continuità con la scuola, per spostarci in vari Circoli limitrofi».

Ora con la struttura pressostatica è cambiato tutto, ad iniziare da una fiorente scuola tennis: «La scuola è stata riconosciuta dalla Federazione da quest’anno e stanno arrivando in tanti, grazie anche alle imprese dei nostri giocatori di vertice. Per esempio l’anno scorso complessivamente avevamo 50 tesserati Fitp e 25 Aics, ora l’estate ha confermato il gran momento di questo sport e tutti i numeri sono in crescita, molti stanno prendendo lezioni, adulti e bambini. Non solo, ci siamo tolti la soddisfazione - continua Lorenzo Tavani - di aver ospitato nello scorso settembre i Mondiali di tennis Csit World Sport Games, vinti dal Messico in finale sull’Austria, terza l’Italia, con la presenza di ex giocatori di livello Atp e Itf, che ha coinvolto più di cento persone al giorno per quasi una settimana».

Lo staff tecnico del Circolo cesenaticese vede Lorenzo Tavani (istruttore di secondo grado) nel ruolo di direttore sportivo, Nico Gnoli (istruttore di primo grado), Chiara Giorgetti (istruttrice di primo grado) ed il maestro nazionale Filippo Albonetti, anche come preparatore atletico, e Francesco Mazzotti, istruttore nazionale Aics. La stagione del Circolo Parckin è stata inaugurata da un torneo nazionale Rodeo di 3a categoria, proseguirà con un super torneo di 3a che parte sabato e terrà banco fino al 25 febbraio con 147 giocatori nel maschile e 31 nel femminile. l’Open maschile a maggio con 500 euro di montepremi, a luglio altro 3a categoria, maschile e femminile. A livello di squadre è pronta la D3 maschile e quest’anno anche la D3 femminile.

Non solo Parckin, perché il tandem Tavani-Gnoli ha realizzato una sinergia tecnica tra il Club cesenaticense ed il Circolo Tennis Gambettola dallo scorso settembre. I due gestiscono la scuola gambettolese, con direttore tecnico Tavani, frequentata da 50 ragazzi. «Il nostro obiettivo principale è riuscire a dare continuità al progetto - dice Tavani - un passo alla volta. Abbiamo iniziato con i tornei a livello agonistico, aprendo la scuola anche d’inverno, cercando di creare un settore giovanile per avere un futuro. Le incognite sono tante, però metteremo tutto noi stessi».