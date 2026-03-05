Tennis, il Cerri approda al tabellone finale Over 45 del “Mingori”

La squadra Over 45 del Ct Cerri
CATTOLICA. Il Circolo Tennis Cerri di Cattolica si qualifica per il tabellone finale nel torneo Over 45 del trofeo regionale a squadre per Veterani “Ivo Mingori”. La squadra romagnola farà il suo esordio sabato (dalle 14.30) a Bologna contro la Polisportiva Pontelungo. Nella terza ed ultima giornata della prima fase il Ct Cerri ha battuto 2-1 in casa il Ct Castenaso: Francesco Mandelli-Fabio Bernardi 6-0, 6-0, Francesco Monteverde-Marco Tonti 6-4, 2-6, 10-5. Doppio vinto da Gabellini-Mandelli per ritiro degli avversari. Bene anche il Forum Tennis Forlì che si è imposto per 2-1 sul Tc Sant’Agostino: Alessio Malaguti-Massimiliano Antonini 6-1, 6-1, Fabrizio Mariani-Paolo Bianchi 6-1, 6-4, Leoncini-Mariani b. Mundadori-Bianchi 6-4, 6-4. Classifica: Ct Cerri 4, Ct Castenaso 3, Tc Sant’Agostino, Forum Tennis 2.

Trofeo “Palmieri”. La formazione del Ct Cesena B si ferma nei quarti nel trofeo “Giovannino Palmieri”. Il team romagnolo è stato sconfitto domenica 2-0 dal Circolo Setpoint di Modena in trasferta.

