Tennis, il Cerri approda al tabellone finale Over 45 del “Mingori”

CATTOLICA. Il Circolo Tennis Cerri di Cattolica si qualifica per il tabellone finale nel torneo Over 45 del trofeo regionale a squadre per Veterani “Ivo Mingori”. La squadra romagnola farà il suo esordio sabato (dalle 14.30) a Bologna contro la Polisportiva Pontelungo. Nella terza ed ultima giornata della prima fase il Ct Cerri ha battuto 2-1 in casa il Ct Castenaso: Francesco Mandelli-Fabio Bernardi 6-0, 6-0, Francesco Monteverde-Marco Tonti 6-4, 2-6, 10-5. Doppio vinto da Gabellini-Mandelli per ritiro degli avversari. Bene anche il Forum Tennis Forlì che si è imposto per 2-1 sul Tc Sant’Agostino: Alessio Malaguti-Massimiliano Antonini 6-1, 6-1, Fabrizio Mariani-Paolo Bianchi 6-1, 6-4, Leoncini-Mariani b. Mundadori-Bianchi 6-4, 6-4. Classifica: Ct Cerri 4, Ct Castenaso 3, Tc Sant’Agostino, Forum Tennis 2.

Trofeo “Palmieri”. La formazione del Ct Cesena B si ferma nei quarti nel trofeo “Giovannino Palmieri”. Il team romagnolo è stato sconfitto domenica 2-0 dal Circolo Setpoint di Modena in trasferta.