Tennis, il Carpena di B2 si passa il testimone

Il Villa Carpena conquista la promozione in B2 maschile. Dopo il netto successo all’andata per 5-1 sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, è bastato un successo casalingo per 2-0 a Forlì per assicurarsi la promozione in B2 per il team composto da Jamal Urgese, Marco Caporali, Lorenzo Monti, Rafael Capacci, Daniele Longo, Filippo Zanetti e Giovanni Pacchioni. Per una squadra del Carpena che accede alla B2, un’altra che retrocede dalla stessa B2 alla serie C. Domenica niente da fare per la squadra A del Villa Carpena sconfitta nel ritorno dei play-out per 3-0 sui campi del Tc Napoli, sconfitta che si aggiunge alla battuta d’arresto contro i campani subita per 4-2 in casa una settimana fa.

Dopo la netta sconfitta all’andata per 5-1 sui campi del Ct Trento si prospettava abbastanza compromessa la situazione del Tc Faenza nei play-out di B2 maschili. E non è bastata la vittoria per 4-2 al ritorno per evitare la retrocessione. I punti del Tc Faenza sono arrivati da Edoardo Pompei che ha travolto Leonardo Kolbe 6-2, 6-1, Matej Sabanov che si è imposto 6-3, 6-1 su David Perez Sanz e dai doppi vinti dai faentini Pompei-Botticelli e Bandini-Sabanov per rinuncia dei trentini già sicuri della salvezza.