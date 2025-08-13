Tennis, il 22 agosto al Ct Zavaglia torna il “Torneo Wimbledon”

RAVENNA. Anche quest’anno il Circolo Tennis Zavaglia ripropone il Torneo Wimbledon, un vero tuffo nel passato del tennis dei gesti bianchi. La manifestazione si terrà il 22 agosto, dalle 18, sui campi del Club ravennate. Il dress code è ormai noto: completo bianco, racchette di legno e nel complesso atmosfera di altri tempi. L’iscrizione (15 euro) va fatta in segreteria (0544-66204) entro il 18 agosto. Si giocherà un torneo di doppio giallo per tutti i livelli, le racchette di legno, palline e campi verranno forniti dal Ct Zavaglia, con kit di benvenuto in omaggio. E per chi volesse, con un contributo di 10 euro, c’è anche una cenetta, storica ma sempre attuale, a base di cappelletti e dolce. L’anno scorso, alla prima edizione, il torneo “Wimbledon” ha riscosso un notevole successo di partecipazione.