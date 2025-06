Tennis, i vincitori di Porto Fuori / GALLERY

Finali al torneo giovanile del Circolo Tennix Training Center di Porto Fuori. Nell’Under 10 femminile successo di Ilaria Orselli (Ct Zavaglia) in finale su Giulia Paladini (Galimberti Team) 5-4 (8), 4-2. Nell’Under 10 maschile semifinali: Leonardo Castori-Giacomo Alesio 4-2, 4-2, Tobias Amadori-Marco Boschetti 4-0, 4-1. In una finale tutta targata Tennix successo di Amadori su Castori 4-0, 4-0. Nell’Under 12 femminile successo di Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) in finale su Alessia Torresi (n.1), portacolori del Ct Albinea, 4-0, 4-0.