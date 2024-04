Tennis, i vincitori di Conselice

Al torneo giovanile del Ct Conselice, nell’Under 12 maschile successo di Gabriele De Vita (Ct Zavaglia) in finale su Elia Naldi (Ct Massa) 6-4, 6-2. Semifinali: De Vita-Giacomo Taliani 6-4, 6-2, Naldi-Riccardo Piraccini 6-1, 6-3. Nell’Under 14 maschile successo a Frederick Cortesi (Sc Sassuolo) che in finale ha superato 6-4, 2-6, 10-8 il ravennate Cesare Biondi (Ct Massa). Semifinali: Cortesi-Andrea Picariello 6-4, 6-3, Biondi-Manuel Montefiori 6-3, 6-4. Nell’Under 14 femminile successo di Eliza Andra Deaconu (Max Tennis Time Bologna) che in finale ha superato 6-0, 6-1 Diamante Campana (Ct Zavaglia). Semifinali: Campana-Gaia Farolfi 6-1, 6-2, Deaconu-Flora Zanzi 6-0, 6-0.