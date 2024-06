Tennis, i vincitori dell’Under di Brisighella

Il Circolo Tre Colli di Brisighella ha ospitato il torneo Under 10, 11 e 13, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Gelateria Linus Ice”. Nell’Under 10 maschile si partiva dalla sezione dedicata ai 2015, poi quella finale. Ha vinto Tommaso Cavassi. Il portacolori del Ten Sport di Pinarella ha battuto in semifinale Patrick Balc 4-1, 4-1 e in finale Denny Bentini 4-0, 4-0. Semifinale: Bentini-Nicola Tassinari 4-2, 4-1. Nell’Under 11 successo di Tommaso Bertasi (Cus Ferrara) in finale su Filippo Dascalu (Ct Casalboni) 4-0, 5-4 (5). Nell’Under 13 in finale Samuele Golinelli (Tennis Campanella), che in semifinale ha battuto 4-5 (6), 5-3, 7-4 Francesco Camagni, ha sconfitto Alessandro Furini del Ct Marfisa Ferrara, 3-5, 4-1, 7-5. Semifinale: Furini-Leone Matteo Geri (n.2) 5-4 (5), 5-3.