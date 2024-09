Tennis, i vincitori dell’Under a Rimini

Battute finali per il torneo giovanile del Circolo Tennis Rimini. Nell’Under 10 femminile Giulia Natali (Ct Rimini) ha battuto in finale Sofia Sanchi (Tc Riccione) 6-4, 6-2. Nell’Under 10 maschile successo di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) che in finale ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-5 Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena). Nell’Under 12 femminile Ioana Bala (Tc Riccione) ha sconfitto Dalila Tagliaferri (Nino Bixio Piacenza) 1-6, 6-2, 2-0 e ritiro. Nell’Under 12 maschile Francesco Zanzini (Up Tennis Torre Pedrera) ha superato in finale Leo Mazzarini (Ct Casalboni) 6-4, 6-4. Nell’Under 14 femminile vittoria di Angelica Bonetti (Tennix Training Center) in finale su Viola Zapparoli (Tennis Modena) 6-2, 6-4. Nell’Under 14 maschile finale tra Michele Tonti (Tc Riccione) ed Emmanuele Bomba (Ct Cicconetti) che si è imposto 6-4, 6-4.