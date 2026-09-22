Tennis, i vincitori dell’Over al Cicconetti / GALLERY

Si è concluso sui campi del Ct Cicconetti il torneo Veterani. Nell’Over 45 successo del 2.8 ravennate Alex Fabbri (Club Giardino Carpi), testa di serie n.1, in finale sul 3.1 Andrea Travaglini (n.2), portacolori della Virtus Bologna 6-2, 6-1.

Nell’Over 55 in finale Fabio Bernagozzi (Wild Card Tennis) e Mattia Foschi (Pol.2000 Cervia) che si è imposto 6-7, 6-2, 6-4. Semifinali: Bernagozzi-Gardini 6-3, 6-1, Foschi-Montemaggi 6-2, 5-7, 10-8.

Nell’Over 65 finale tra Silvano Pozzi (Ct Baia Pesaro) e Fabrizio Rubbi (Sport Club Ozzano) che ha vinto 6-4, 3-6, 6-4. Semifinali: Silvano Pozzi (3.3, n.1)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-1, 4-6, 10-8, Fabrizio Rubbi (3.5, n.2)-Francesco Benanchi (4.2) 6-7, 7-5, 11-9.

Nell’Over 70 vittoria di Cesare Migliori (Tc Ancona) in finale su Luigi Angelo Bertaccini (Sport Social Club Bagnacavallo) 7-6, 6-0. Semifinali: Migliori (4.2, n.1)-Gabriele Bravi (4.5) 6-3, 6-0, Bertaccini (4.3, n.2)-Redeo Biondi (4.4) 4-0 e ritiro.

Nel singolare Lady 40 si è imposta sui campi di casa la 3.3 Sara Sirena (Ct Cicconetti), testa di serie n.1, che in semifinale ha sconfitto 6-0, 6-0 la 3.5 Mirna Macchini e in finale la 3.5 Alice Belli (Tc Viserba) 6-3, 6-3.