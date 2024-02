Tennis, i vincitori dell’Emilia Romagna Tour al Forum / GALLERY

FORLI’. E’ tempo di verdetti sui campi del Forum Tennis Forlì per uno dei tornei giovanili più importanti della stagione nel calendario regionale e nazionale. Si tratta di una tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” riservata alle categorie Under 10-12-14-16, maschili e femminili. Nell’Under 12 maschile successo di Alessandro Bacchini. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in finale 6-1, 6-1 Matteo Grotti.

Under 12 maschile, quarti: Filippo Terenzi-Lorenzo Zanardi 6-4, 6-4, Alessandro Bacchini (n.1)-Giorgio Francesco Zucchi 6-4, 2-6, 10-2, Matteo Grotti (n.3)-Ludovico Zammarchi 6-7 (1), 6-2, 10-5. Semifinali anche per Riccardo Briganti. Semifinali: Grotti-Briganti 6-2, 6-3, Bacchini-Terenzi 6-3, 7-6 (2).

Nell’Under 12 femminile vittoria di Ilinka Cilibic (Ct Massa) che in finale ha sconfitto 6-4, 1-6, 10-8 Martina Ruggeri.

Quarti: Elettra Fabbri (n.4)-Martina Guglielmi 1-6, 6-2, 10-5, Ilinka Cilibic (n.1)-Amelia Zamboni Campadelli 6-0, 6-0, Martina Ruggeri (n.3)-Ioana Bala 6-3, 4-6, 10-7, Gaia Serra Zanetti-Rachele Franchini (n.2) 6-2, 6-0. Semifinali: Cilibic-Fabbri 6-4, 6-1, Ruggeri-Serra Zanetti 6-3, 4-6, 10-6.

Sebastiano Mantovani si è aggiudicato il tabellone Under 14 maschile. Il portacolori del Pro Parma ha regolato in finale per 6-4, 6-1 Riccardo Bogdan Pastrav.

Under 14 maschile, quarti: Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Leonardo Bartoletti 6-2, 6-3, Gian Luca Tanzi (n.4)-Mattia Spizzica (n.5) 7-5, 6-2. Semifinali: Sebastiano Mantovani (n.2)-Pietro Tombari (n.6) 6-3, 6-1, Pastrav-Tanzi 6-3, 6-3.

Nell’Under 14 femminile si è imposta Gioia Angeli (Tc Riccione) che in finale ha superato 6-1, 6-2 Gaia Migliorini.

Under 14 femminile, quarti: Gaia Arada (n.1)-Eva Raimondi 6-0, 6-0, Gioia Angeli-Angie Bentini 6-2, 6-2. Semifinali: Gaia Migliorini (n.3)-Giorgia Marconi 6-3, 6-1, Angeli-Arada 7-6 (5), 5-7, 10-8.

Nell’Under 16 femminile successo di Maria Luce Ossani. La portacolori del Ct Massa ha battuto nel match-clou Vittoria Muratori (Tc Riccione) per 6-3, 6-4.

Quarti: Viola Amati (n.4)-Mia Ciacci 6-3, 6-4, Vittoria Muratori (n.1)-Clare Molari 6-0, 6-3, Maria Luce Ossani (n.2)-Aurora Baldassarri 6-4, 6-4, Sofia Baldani (n.3)-Giulia D’Altri 6-1, 6-1. Semifinali: Muratori-Amati 7-6 (1), 6-3, Ossani-Baldani 6-3, 6-2.

Nell’Under 16 maschile vittoria di Mattia Occhiali (Cus Ferrara) che in finale ha sconfitto nettamente (6-1, 6-1) Tommaso Mengoli. Quarti: Mattia Occhiali (n.1)-Alessandro Vallicelli 7-5, 6-0, Gabriele Sgroi (n.4)-Giacomo Fagetti 3-6, 6-2, 10-3, Enea Carlotti (n.3)-Andrea Monti 6-3, 6-3, Tommaso Mengoli-Luca Butti (n.2) 4-6, 6-2, 10-7. Semifinali: Mengoli-Carlotti 6-1, 7-6 (4), Occhiali-Sgroi 7-6 (4), 6-4.

Il giudice di gara è Walter Naldoni, coadiuvato da Marco Gatti e Graziano Farolfi che hanno svolto un lavoro di coordinamento di grande qualità.