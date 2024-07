Tennis, i vincitori del torneo Veterani al Paradiso Cesenatico

CESENATICO. Alle battute finali sui campi del Circolo Paradiso di Cesenatico nel torneo Veterani Over 45, Over 55, Over 65 e Lady 40. Nell’Over 45 finale tra Flavio Millari (Centro Tennis Persiceto) e Filippo Maestri (Ct Cicconetti). Il titolo è andato a Filippo Maestri che si è imposto nel match-clou per 6-2, 6-2.

Semifinali: Flavio Millari (3.1, n.1)-Fabio Righetti (3.4) 6-3, 6-2, Filippo Maestri (3.1, n.1)-Andrea Covezzi (3.5) 6-2, 7-5.

Nell’Over 55 successo di Domenico Litido (Ct Bologna) in finale su Bernardino Albertazzi (Ct Massa) per 7-6 (4), 6-3. Quarti: Bernardino Albertazzi (3.4)-Claudio Fantini (3.5) 6-3, 7-5. Semifinali: Domenico Litido (3.2, n.1)-Giuseppe Leoncini (3.4) 6-0, 6-1, Albertazzi-Corrado Badalucco (3.3, n.2) 6-3, 7-5.

Nelle Ladies Over 40 (limitato alle 3.1) in finale la 3.3 Manilla Dall’Agata (Ct Zavaglia), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto 6-2, 6-4 Paola Mordini (3.5), ed Elisabetta Zoffoli (3.3, n.2), portacolori del Ct Cesena, che si è imposta 6-0, 6-0 su Jessica Barbieri (3.4). Titolo ad Elisabetta Zoffoli che ha vinto la finale per 1-6, 6-3, 10-7.

Il giudice di gara è stato Marco Fucci.