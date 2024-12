Tennis, i vincitori del torneo giovanile di Riccione - Gallery

Sui campi del Tennis Club Riccione si è giocato nel weekend il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, disputato con la formula Rodeo, il trofeo “Ristorante Lo Zodiaco”. Notevole il numero degli iscritti, ben 129, una quantità di iscritti ottimamente “domata” dal giudice di gara Simone Lusini che ha anche provveduto alle premiazioni.

Nell’Under 12 il primo finalista è stato Filippo Giovanelli (Ct Fossombrone), n.4 del seeding, che in semifinale ha beneficiato del ritiro di Riccardo Paolini, raggiunto da Riccardo Arcangeli (n.2), capace di battere in semifinale Francesco Canestrari (n.3) per 4-1, 4-1. Nel match-clou successo di Arcangeli (Galimberti Tennis Team) per 5-3, 4-2.

Nell’Under 10 femminile successo di Alessia Barducci (Ct Cesena) che in finale ha superato Rachele Gusella (Tc Riccione) per 4-1, 4-2.

Semifinali: Rachele Gusella-Asia Montanari 4-0, 4-1, Alessia Barducci-Beatrice Benvenuti 0-4, 4-1, 7-4.

Nell’Under 12 femminile successo di Alice Balducci. La portacolori del Ct Cesena, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Amelia Cavicchio per 4-0, 4-0 ed in finale Mia Zanzi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) per 4-1, 4-1. Nell’altra semifinale: Zanzi-Caterina Larotonda 5-4, 4-1.

Nell’Under 10 maschile si è imposto Gianmarco Diana (Ct Baia Pesaro) che ha superato in semifinale Patrick Balc per 3-5, 4-2, 7-4 ed in finale Mattia Sena (Ct Cicconetti) per 4-2, 5-4. Semifinale: Mattia Sena-Pietro Allegra 4-2, 4-2.