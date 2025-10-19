Tennis, i vincitori del Rodeo di Russi

Sui campi del Russi Sporting Club è andato in scena nel week-end il torneo di 3° maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile finale tra Daniele Ippolito (Ct Anzola dell’Emilia) e Andrea Scazzieri (Country Club Castel Maggiore). Finale giocata su un solo game, con Scazzieri che ha approfittato del repentino ritiro dell’avversario.

Nel femminile successo di Samantha Casadei. La 3.4 del CH 4 Sporting Club ha battuto in finale per 4-1, 4-3 Chiara Lazzarelli (n.1), portacolori del Tc Matelica. Semifinali: Casadei-Matilde Benvenuti (3.4) 4-2, 4-3, Lazzarelli-Emma Molinari (3.5) 4-1, 4-3. Finale tra due “cervelloni”, visto che Samantha Casadei è laureata in astrofisica, mentre Chiara Lazzarelli in ingegneria matematica.