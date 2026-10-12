Tennis, i vincitori del Rodeo di Conselice

Da venerdì a domenica sui campi del Circolo Tennis e Padel di Conselice è andato in scena il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si trattava del trofeo “Agriturismo Massari”. Nel maschile ha vinto il n.1 del seeding, il 2.2 Alessandro Ragazzi. Il portacolori dello Sporting Life Center ha battuto in semifinale il 2.8 Christian Ottaviani 5-4, 4-0 e in finale il 2.6 Riccardo Bogdan Pastrav (n.2), portacolori del Ten Sport Center, per 5-3, 4-2. Semifinale: Pastrav-Riccardo Cicinelli (2.8) 4-2, 4-2.

Nel femminile si è imposta Maria Vittoria Ranieri. La 2.6 dell’Asd Doro, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la 2.6 Clara Sansoni per 0-4, 4-1, 10-4 e in finale la 2.7 Alice Stella (Tc Imola) 2-4, 4-2, 10-6.