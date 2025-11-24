Tennis, i vincitori del “misto” a Riccione

Sui campi del Tennis Club Riccione è andato in scena il Rodeo giovanile di doppio misto Under 10-12. Sono state 13 le coppie al via nell’Under 10, 10 nell’Under 12. Nel torneo Under 10 successo del tandem formato da Beatrice Benvenuti e Mattia Sena che hanno battuto in semifinale Leonardo Oligeri-Emma Mattone 4-2, 4-0 e in finale il tandem composto da Noemi Gallina e Giacomo Barbieri 4-1, 5-4.

Nell’Under 12 si sono imposti Tommaso Cavassi e Cecilia Rondinelli (n.1) che in finale hanno battuto Gianmaria Della Rosa e Rachele Gusella per 4-1, 1-4, 7-4. Semifinali: Cavassi-Rondinelli (n.1) b. Amadio-Natali 4-1, 4-0, Della Rosa-Gusella b. Pastore-Casadei 4-2, 4-1.