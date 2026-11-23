Il Tc Riccione ha ospitato il Rodeo giovanile di doppio misto, l’Emilia Romagna Double Mix Tour. Nell’Under 10 successo della coppia formata da Giulia Paladini e Leonardo Oligeri che in finale hanno superato 4-0, 4-0 Martina Taioli e Federico Campana. Nell’Under 12 successo della coppia del Carpena formata da Noemi Gallina e Giacomo Barbieri in finale su Enea Corazza-Giulia Natali 4-5 (3), 4-1, 7-5. Semifinali: Barbieri-Gallina (n.4) b. Samoila-Magnoni 4-2, 4-0, Enea Corazza-Giulia Natali (n.3) b. Gianmarco Diana-Rachele Gusella (n.2) 2-4, 4-1, 7-3.

Sempre al Tc Riccione, dal 27 al 29 novembre, andrà in scena il Rodeo Under 14, maschile e femminile.