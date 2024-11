Tennis, i vincitori del doppio-Rodeo a Riccione

Il Tc Riccione ha ospitato il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, di doppio. Nell’Under 10 maschile si è imposta in finale la coppia formata da Enea Corazza e Tommaso Cavassi sul tandem Amil Salami-Filippo Bregoli 4-2, 5-4. Semifinali: Corazza-Cavassi b. Barbieri-Pazzaglini 4-2, 4-0, Salami-Bregoli b. Diana-Sciutti 4-2, 4-2. Nel femminile successo della coppia formata da Ada Milocco e Victoria Vivi in finale su Lucia Tarlazzi e Giorgia Rombi per 4-0, 3-5, 8-6. Semifinali: Vivi-Milocco b. Arginelli-Foggia 4-2, 4-2, Tarlazzi-Rombi b. Gusella-Sanchi 4-0, 4-2.

Nell’Under 12 maschile successo per Riccardo Briganti e Cesare Biondi. La coppia n.1 del seeding ha sconfitto in semifinale Leonardo Cenciarini-Matteo Rosti 3-5, 4-2, 7-5 e in finale 4-1, 4-1 Ludovico Zammarchi-Francesco Paganelli che in semifinale hanno piegato Marcolini-Mussoni 1-4, 5-4, 7-4. Nell’Under 12 femminile vittoria per il tandem formato da Noemi Caligari e Carolina Franchini che hanno superato in semifinale Mia Zanzi e Nema Dione per 4-5, 4-1, 7-3 e in finale il tandem composto da Emma Morelli e Waleska Lusini per 4-2, 1-4, 7-2. Semifinali: Morelli-Lusini b. Arduini-Bala 4-1, 3-5, 7-5.