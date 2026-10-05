Tennis, i vincitori del doppio al Rodeo del Ten Sport

Da venerdì a domenica al Ten Sport Center si è giocato il Rodeo giovanile di doppio Under 12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 femminile vittoria di Beatrice Mazzotti-Stefania Medeea Samoila (n.1) in finale su Maria Giulia Formicuzzi-Giovanna Gaudenzi per 5-4, 4-1. Nell’Under 12 maschile successo della coppia composta da Pietro Allegra e Tommaso Cavassi (n.1) in finale su Matteo Silvani-Edoardo Garoia (n.3) per 4-2, 4-0. Nell’Under 14 maschile vittoria della coppia n.1 del seeding, composta da Matteo Rosti-Diego Gentile, in finale su Alessandro Bacchini-Ludovico Zammarchi (n.3) per 7-6, 4-0.