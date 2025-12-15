Tennis, i vincitori del doppio al Carpena

total artículos:

Weekend con il tennis giovanile sui campi del Villa Carpena di Forlì che ha ospitato, sabato e domenica, il Master del Double Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile successo della coppia formata da Tommaso Cavassi e Diego Gentile, entrambi del Ten Sport Center: accreditati della prima testa di serie i due hanno battuto in semifinale Scotto Di Gregorio-Bettinelli 4-2, 3-5, 7-4 e in finale Tommaso Monti e Alessandro Teodorani 4-0, 4-2. Nell’Under 14 femminile bella vittoria della coppia composta da Carlotta Arginelli e Sofia Foggia che ha superato in semifinale le n.1 Diamante Campana-Elettra Fabbri 4-1, 4-2 e in finale Flora Zanzi e Angelica Bonetti 4-0, 4-0.

Nell’Under 10 femminile successo di Vittoria Arginelli e Micol Foggia che hanno superato in semifinale Anna Ferrari-Noemi Gallina 4-1, 4-1 e in finale Amelia Valentini ed Emma Mattone 4-0, 5-3. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi e Manuel Vacca: i due hanno sconfitto in semifinale Tommaso Drei-Liam Lanzoni 4-0, 4-2 e in finale Fabio Medri-Enrico Montefalcone 4-1, 4-2.

Nell’Under 12 femminile si sono imposte Dalila Tagliaferri e Maria Chiara Bacchini che in finale hanno sconfitto 4-0, 4-2 Sofia Sanchi-Rachela Gusella (n.1). Nell’Under 14 maschile finale tra Marco Menichetti-Pietro Reggiani e Nicolò Maldini-Mattia Vincenzi che si sono imposti 4-1, 4-1.