Tennis, i vincitori al Venustas / GALLERY

Battute finali al Ct Venustas per il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo Under del Gelso. Nell’Under 11 femminile Asia Montanari (n.1), portacolori del Ct Venustas batte Ginevra Imperatori Bezziccheri 6-2, 6-2. Nell’Under 11 maschile successo di Alessandro Bisi. Il n.1 del tabellone, portacolori del Tc Riccione, ha battuto in finale Tommaso Giuliani (n.2), portacolori del Tc Coriano 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Matteo Coppini (JB Sport) in finale su Alessandro Marcolini (Galimberti Tennis Team) 6-4, 6-0. Semifinali: Marcolini (n.3)-Enea Corazza (n.2) 7-5, 6-2. Nell’Under 12 femminile finale lunedì tra Elisabetta Pastore e Sofia Sanchi, entrambe portacolori del Tc Riccione. Semifinali: Elisabetta Pastore (n.1)-Vittoria Pracucci 6-2, 6-1. In finale Sofia Sanchi (n.2), ma per il forfait della sua avversaria.

Under 14 maschile, primo turno tabellone finale: Nicolò Maldini-Nicolò Bollini 6-3, 6-1, Massimo Marcolini-Mario Simone 6-2, 7-6 (2). Nel femminile si è imposta Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) in finale su Alessia Rocchi (Tennis Modena) 6-1, 6-2. Semifinali: Ginevra Baldazzi (n.1)-Elisabetta Pastore 6-0, 6-1, Alessia Rocchi-Camilla Brolli (n.2) 6-1, 6-0.