Tennis, i vincitori a Porto Fuori

Sabato e domenica sui campi di Tennix Training Center a Porto Fuori è andato in scena il torneo Rodeo giovanile per le categorie Under 10 e Under 16. Nell’Under 16 femminile successo di Nicole Ballotta (Virtus Bologna) in finale su Angie Bentini (Tc Faenza) 0-4, 4-2, 7-4. Semifinali: Nicole Ballotta (n.1)-Giulia Nobili 4-0, 5-3, Angie Bentini (n.2)-Angelica Bonetti 5-3, 5-3. Nell’Under 16 maschile vittoria di Rocco Albini (Ct Cesena) su Stefan Stanciu (San Pietro Tennis Project) 4-2, 2-4, 7-2. Semifinali: Stanciu-Marcello Ferrara (n.1) 4-2, 5-3, Albini-Julian Manduchi (n.2) 4-1, 4-0. Nell’Under 10 femminile si è imposta Vittoria Arginelli su Micol Foggia nel derby del Club La Meridiana 5-3, 4-0. Semifinali: Foggia-Sabrina Antonia Puscas 4-1, 4-0, Arginelli-Erica Garavini 4-1, 4-1. Nell’Under 10 maschile vittoria di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) in finale su Davide Bonazza (Tennix Training Center) 4-1, 4-1. Semifinali: Cavassi-Denny Bentini 4-2, 4-1, Bonazza-Patrick Balc 4-2, 4-1.