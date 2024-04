Tennis, i Veterani Manzaroli e Albertazzi brillano al Ct Cacciari

I Veterani sono protagonisti al Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo valido per il Circuito Regionale. Nell’Over 45 brillano Marco Manzaroli e Massimo Albertazzi, nell’Over 55 4° turno per Massimo Albertazzi, Marco Leonardi, Ivan Gardini e Mattia Foschi, nell’Over 65 quarti per Franco Ghedini, Francesco Benanchi e Claudio Fogli, tra le Ladies brilla Stefania Ciucci.

Turno di qualificazione: Davide Donadi (4.3)-Antonio Luciani (4.1, n.1) 7-5, 6-4, Massimiliano Monti (4.2)-Massimiliano Freda (4.1, n.5) 7-5, 6-2. Tabellone finale, 2° turno: Giovanni Casadei (4.1)-Sandro Bernardelli (3.5) 5-7 e ritiro. 3° turno: Massimo Albertazzi (3.4)-Alberto Martini (4.1) 6-0, 6-3, Marco Manzaroli (3.4)-Davide Guandalini (4.2) 6-0, 6-7 (5), 10-6. Quarti per Antonio Di Paola (3.4).

Nell’Over 55, 2° turno: Alberto Montanari (3.4)-Andrea Vescovi (3.5) 4-6, 6-3, 10-3, Daniele Berti (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 6-4, 6-1, Giuseppe Leoncini (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 6-3, Mauro Bigiani (3.5)-Fabrizio Rubbi (3.4) 7-6 (4), 6-4.

3° turno: Federico Lenzi (3.3)-Luigi Maria Alessandro Carmona (3.5) 6-1, 6-4, Massimo Albertazzi (3.4)-Stefano Barbieri (3.3) 6-3, 7-5, Marco Leonardi (3.3)-Duilio Ferrari (3.4) 6-2, 6-2, Ivan Gardini (3.3)-Roberto Golinelli (4.2) 6-1, 6-2, Mattia Foschi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3) 6-3, 6-2.

Nell’Over 65 5° turno: Stefano Mambelli (4.3)-Gianni Gherardi (4.3) 6-3, 6-3, Claudio Flavio Bargossi (4.3)-Massimo Bianchini (4.4) 6-3, 5-0 e ritiro, Piermatteo Montanari (4.3)-Tiziano Cipriani (4.6) 6-3, 0-1 e ritiro. Ottavi: Franco Ghedini (4.2, n.3)-Romano Ravani (4.3) 6-1, 6-0, Francesco Benanchi (4.2)-Claudio Frontini (4.2, n.5) 3-6, 6-0, 10-6, Claudio Fogli (4.2)-Roberto Gallerani (4.2, n.6) 6-4, 6-2.

Nel tabellone femminile Ladies 40 (20 iscritte) 4° turno: Francesca Tondi (4.3)-Federica Corbino (Nc) 6-3, 6-4. 5° turno: Stefania Ciucci (4.2)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

Campionato Ladies 40. Al via la fase a tabellone del campionato italiano a squadre Ladies 40. Il Tre Colli Brisighella è l’unica squadra romagnola che ha superato la prima fase regionale a gironi e domenica (dalle 14.30) affronterà in casa il Tc Tricolore di Reggio Emilia. Domenica scorsa nella terza ed ultima giornata del 1° girone: Ct Rimini-Ct Bologna 1-2, Tc Riccione-Tre Colli Brisighella 0-3.