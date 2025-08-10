Tennis: i Veterani in campo al Tc Riccione, gli Under al Paradiso Cesenatico e al Queen’s Club Cattolica

RICCIONE. Il circuito regionale Veterani fa tappa al Tennis Club Riccione con il torneo nazionale Over 45, 55, 65 maschile ed il Lady 40 femminile. Sono 72 nel complesso i giocatori che si daranno battaglia fino al 17 agosto sui campi del Club della Perla Verde.

Nel torneo Over 45 (22 iscritti) si parte con il primo tabellone di 4° nel quale il n.1 è Enrico Romagnoli (4.1), n.2 Daniele Mastromattei (4.1), n.3 Alfonso Marra (4.1), a seguire il tabellone dei 3.5 con Andrea Bonivento n.1, Gianluca Pagliuca n.2 e Villiam Ricci n.3, nel tabellone finale guida le fila il 3.1 Stefano Torrisi seguito dal 3.3 Francesco Pratelli.

1° turno: Mauro Dallari (4.3)-Paolo Tagliavento (4.3) 6-3, 4-6, 10-8. 2° turno: Alfonso Marra (4.1, n.3)-Elmar Pagani (4.2) 7-5, 6-1, Andrea Lugo (4.1)-Giovanni Carboni (4.2) 6-0, 6-0.

Il più partecipato è il tabellone Over 55 (34 al via), anche qui primo tabellone Nc, poi il secondo tabellone per i 4° categoria con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Stefano Menini, Paolo Galbiati, Marino Masi, Patrizio Morini ed il 4.2 Fabrizio Cristoni. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.2 Paolo Passerini e Pietro Montemaggi ed ai 3.3 Stefano Fiandri e Leonardo Bertozzi.

Tabellone di 4°, 2° turno: Marco Chiodini (4.4)-Giuliano Battistini (Nc) 6-2, 6-1, Mauro Tedeschi (4.3)-Roberto Montori (4.3) 6-1, 6-1. 3° turno: Michele Manzaroli (4.5)-Roberto Beghi (4.3) 6-2, 5-7, 10-2, Giuseppe Massari (4.3)-Paolo Zonghetti (4.3) 7-6, 6-4.

Nel tabellone femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 3.3 Rosario Margarita Dominguez e Laura Manizza. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono nell’ordine la 4.1 Bernadetta Soriano e la 4.2 Monica Rossi, nel tabellone finale n.1 Dominguez, n.2 Manizza. 2° turno: Francesca Sistu (4.3)-Kamelia Bivolarska (4.4) 6-2, 6-1. Turno di qualificazione: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Priscilla Rossi (Nc) 6-3, 6-0.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini.

CESENATICO. Da sabato il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico ospita il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino al 17 agosto. Sono 67 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Il tabellone Under 14 maschile con i suoi 41 iscritti è quello più partecipato. Si parte con il tabellone di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: n.1 Francesco Camagni, n.2 Flavio Areolite, n.3 Giacomo Balzani, n.4 Davide Rossi. Nel tabellone finale n.1 Camillo Rossi, n.2 Filippo Terenzi, n.3 Diego Gentile, n.4 Nicolas Diazzi.

Primo tabellone, 1° turno: Alessandro Cantimori Incerti-Giulio Casamento 2-6, 6-1, 10-5, Riccardo Paglionico-Giammarco Bonoli 2-6, 6-3, 10-8, Filippo Ricciardi-Lorenzo Praconi 7-5, 6-4.

2° turno: Filippo Ricci-Davide Bendandi 7-5, 6-3, Luca Bertozzi-Alessandro Morigi 6-0, 6-1.

3° turno: Giacomo Forti-Tommaso Ricci 3-6, 6-2, 10-4.

Nell’Under 14 femminile n.1 Isabella Lorelai Fuentes Samame, n.2 Ginevra Baldazzi, n.3 Sofia Talamelli, n.4 Anna Foschini. Già nei quarti Gloria Nucci.

Nell’Under 16 maschile n.1 Riccardo Bogdan Pastrav, n.2 Federico Attanasio, n.3 Lorenzo Neri. 2° turno: Filippo Menzolini-Paolo Duranti 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CATTOLICA. Primi match sui campi del Queen’s Club di Cattolica per il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”. Sono 61 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, che si daranno battaglia fino al 17 agosto, presenti alcuni dei più forti giovani talenti del comprensorio.

Nella categoria Under 10 sono 28 gli iscritti, nel femminile si gioca una prima fase a gironi.

Maschile, 1° turno: Leonardo Oligeri-Lluc Pragliola 6-0, 6-2, Noel Zefiro-Gregorio Dell’Omarino 6-3, 6-1, Federico Campana-Valerio Pagnoni 7-6, 6-1.

Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna, mentre nel tabellone Under 12 maschile, quello più partecipato, i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 3.4 Christian Dreon, i 3.5 Tommaso Radic. Tommaso Cavassi, Enea Corazza ed Alessandro Marcolini. In quest’ultimo tabellone si parte con la sezione Nc, poi quella di 4° che vede nell’ordine le seguenti teste di serie, Alex Sciutti, Jacopo Marzatico, Alessandro Bernabè e Denny Bentini, ed infine il main-draw che propone nell’ordine Christian Dreon e Tommaso Cavassi. Turno di qualificazione: Davide Balloni-Pietro Frisoni 6-2, 6-1, Noah Bonacini-Francesco Badei 6-4, 6-4. Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Noah Bonacini-Matteo Akihiro De Franceschi 6-0, 6-3, Davide Balloni-Riccardo Tarricone 6-4, 6-3.

Larga la partecipazione degli allievi della Galimberti Tennis Academy che svolge la sua attività sui campi del Queen’s Club di Cattolica.

La giudice di gara è Alessia Cervellieri.