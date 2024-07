Tennis: i Veterani in campo al Paradiso Cesenatico, gli Under al memorial “Matassoni” del Ct Cesena

CESENATICO. Il Circuito regionale Veterani si sposta al Circolo Paradiso di Cesenatico per un importante torneo che vede in campo ben quattro categorie, Over 45, Over 55, Over 65 e Lady 40. Sono 80 i giocatori al via, con un’ottima qualità al vertice. Nell’Over 45 (25 giocatori al via) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine al 4.5 Francesco Sintini ed al 4.6 Andrea Gobbi, a seguire il secondo tabellone con n.1 Daniele Lusini (4.1) e n.2 Mirco Boschi (4.2) ed infine il tabellone finale guidato dai 3.1 Flavio Millari e Filippo Maestri. 1° turno: Sergio Martelli (Nc)-Luca Bellucci (Nc) 7-6 (4), 6-3.

Nell’Over 55 (20 iscritti) queste le teste di serie. Primo tabellone: n.1 Roberto Golinelli, n.2 Delio Rinaldi, n.3 Stefano Cenni. Nel tabellone finale n.1 Domenico Litido (3.2), n.2 Corrado Badalucco (3.3).

1° turno: Gianluca Dogana (Nc)-Armando Bregant (4.4) 3-6, 3-1 e ritiro, Andrea Bernardi (4.2)-Maurizio Mascanzoni (4.2) 6-0, 6-1.

Nell’Over 65 n.1 Alessandro Beccari (4.1). n.2 Franco Ghedini (4.1), n.3 Luigi Angelo Bertaccini (4.1), n.4 Gianni Davoli (4.2).

1° turno: Stefano Starvaggi (Nc)-Alberto Pirovine (Nc) 6-1, 6-0. 2° turno: Redeo Biondi (Nc)-Claudio Torroni (Nc) 6-4, 6-2.

Le Ladies Over 40 (limitato alle 3.1) partono con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Elisabetta Dallari ed Elena Tarini, a seguire il tabellone principale che vede nel ruolo di favorite le 3.3 Manila Dall’Agata ed Elisabetta Zoffoli. 1° turno: Desiree Ciampa (Nc)-Rita Sacchetti (Nc) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CESENA. Scatta oggi sui campi del Circolo Tennis Cesena il tradizionale torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Si tratta del memorial “William Matassoni”. Sono 75 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma fino al 14 luglio, di questi 14 solo a livello Under 10. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 4.4 Noemi Caligari, nel maschile n.1 Riccardo Arcangeli, n.2 Gianmaria Mussoni, n.3 Matteo Campana. Nell’Under 14 maschile n.1 Giovanni Neri, n.2 Ian Catallo, n.3 Filippo Caminati, n.4 Alessandro Casanova. Nell’Under 16 femminile n.1 Stella Rosorani, n.2 Giulia D’Altri. Nell’Under 16 maschile n.1 Gabriele Sgroi, n.2 Beniamino Savini, n.3 Marco Giovagnoli.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.