Tennis, i Veterani in campo al Masters del Ct Cervia e al Maretennis

CERVIA. Raffica di incontri sui campi del Circolo Tennis Cervia per la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. Sono 284 i giocatori che si stanno sfidando per l’Adriatic Championship Master Cup giunto alla 50° edizione, dagli Over 40 agli Over 85.

Over 85, semifinali: Riccardo Bussolati (n.2)-Spartaco Bomio (Sui) 6-1, 6-1, Giovanni Argentini (n.1)-Luigi Scacchetti 6-1, 6-2.

Over 80, 2° turno: Giuseppe Losego (n.2)-Giuseppe Lipparini 6-2, 6-2, Pierluigi Pagani-Nicola Pedone 6-2, 6-0, Massimo Montemezzi (n.1)-Enzo Trincia 6-0, 6-0.

Over 75, 2° turno: Michele Bussolati (n.1)-Francesco Paolo Annecchino 6-2, 6-0, Sergio Cattaneo-Gianluigi Armatura 6-3, 7-6 (4), Erennio Ciotoli-Redeo Biondi 6-2, 6-0, Claudio Russo (n.8)-Giuseppe Di Mauro 6-0, 6-1, Achille Sogliani-Paolo Broccatelli 6-1, 6-1, Alberto Mornacchi (n.2)-Bruno Ceseri 6-7 (4), 6-3, 7-6 (9).

Over 70, 1° turno: Giancarlo Nucci (n.1)-Renzo Tasinato 6-0, 6-2. 2° turno: Pietro Battistin (n.3)-Fulvio Vignali 6-1, 6-4, Vito Michele D’Ambruoso (n.4)-Ugo Casagranda 6-3, 6-0, Aldo Ghirardi-Sydney Azancot (Can, n.5) 7-6 (5), 6-2, Nicola Capocasale-Terry Tuharsky (Can, n.8)-3-6, 6-3, 6-4, Primo Veneri-Ermanno Carmelini (n.2) 6-2, 5-2 e ritiro, Andrew Stanley (Gbr, n.7)-Antonio Ajuti 6-4, 6-2, Giancarlo Nucci (n.1)-Dieter Doblaski (Ger) 6-2, 6-1, Francesco Callegari-Umberto Zambelli 6-0, 6-0, Carmelo Galati (n.6)-Corrado Maria Storti 4-6, 6-4, 6-1.

Over 60, 1° turno: Scott Gerrity (Can)-David Pedrini 6-1, 6-1.

Over 65, 1° turno: Mark Stauder (Aut)-Adriano Guglielmi 6-0, 6-2, Ettore Palma-Jorge Salvatierra (Chi) 6-2, 6-2, Roland Kastner (Ger)-Ugo Paolo Carugati 6-0, 6-0, Mirco De Biasi-Giuseppe Chalom 6-4, 6-0.

Ladies 80: Paulien Van Den Tempel (Ned)-Anna Maria Moretti 6-2, 3-6, 10-4.

Ladies 75: 1° turno: Nadia Belluzzi-Danila Damiani 6-2, 6-0, Adriana Federici-Sandra Riella 6-4, 6-2, Dolores Vittur-Fiamma Cocco 6-4, 6-4.

Doppio, Over 70, 1° turno: Brizzi-Cattaneo b. Bertozzi-Ceseri 6-2, 6-3.

Doppio Over 75, 1° turno: Cornalba-Giancola b. Broccatelli-Caramaschi 6-4, 6-4, Orecchio-Russo b. Bussolati-Spitzer (Ita-Sui) 6-3, 6-2.

Doppio Over 80, quarti: Argentini-Scacchetti b.Lipparini-Vincenzi 6-1, 1-6, 10-8, Callegari-Pagani b. Cangiotti-Vori 6-0, 6-0.

Doppio Ladies 70: Adams-Jamieson (Ger-Nzl) b. Fanini-Mariglia Tantini 6-0, 6-1.

Doppio Ladies 75, quarti: Cocco-Cortesi b. Baks-Van Den Tempel (Ned) 5-7, 6-2, 10-8.

Doppio misto Over 70, 1° turno: De Roche-Tuharsky (Sui-Can) b. Fanini-Tasinato 6-0, 6-1.

Il torneo internazionale cervese sarà diretto da Paolo Nicola, con Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo, in cabina di regia.

BELLARIA. Da lunedì va in scena sui campi del Maretennis il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies limitato alla 3° categoria. Nel complesso sono 59 i giocatori al via nelle quattro categorie. Nell’Over 45 (14 iscritti) guida le fila il 2.8 Andrea Travaglini, davanti al 3.2 Stefano Torrisi.

1° turno: Paolo Acciai (4.5)-Maico Mascheri (Nc) 6-1, 6-2.

Nell’Over 55 (32 iscritti) i big sono il 3.2 Pietro Montemaggi ed i 3.3 Leonardo Bertozzi, Stefano Fiandri, Riccardo Falcone e Mattia Foschi. Le teste di serie del primo tabellone sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Poli, Delio Rinaldi, Silvano Rinaldi, Stefano Cornacchia e Massimiliano Marzagalli, nel tabellone finale i big sono nell’ordine Pietro Montemaggi, Stefano Fiandri, Mattia Foschi e Leonardo Bertozzi.

2° turno: Gianni Brighi (Nc)-Stefano Forti (4.5) 6-3, 7-5. 3° turno: Stefano Giorgetti (4.4)-Marco Badiali (4.4) 6-3, 6-4, Alberto Caroni (4.3)-Davide Mazzotti (4.3) 6-1, 6-1.

Nell’Over 65 tutti dietro al 3.5 Franco Ghedini, il n.2 è Alessandro Beccari (4.1), tra le Ladies 40 la giocatrice da battere è la 4.2 Elisabetta Dallari.