Tennis: i Veterani in campo al Centro Paradiso, i Quarta al Maretennis e al Mattei

CESENATICO. Primi match sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico nel torneo nazionale Veterani, tappa del Circuito Regionale, con 97 iscritti nei cinque tabelloni in programma.

Over 45 2° turno: Roberto Pettinari (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-2, 6-3

Turno di qualificazione: Daniele Mastromattei (4.1, n.1)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-0, 6-0, Paolo Casale (4.1, n.3)-Paolo Poli (4.2) 6-0, 6-0.

Over 55 3° turno: Alberto Ioli (Nc)-Andrea Nardi (4.3) 6-3, 6-3, Alberto Zattini (4.2)-Stefano Cesarini (4.4) 6-2, 6-2.

Over 65 1° turno: Paolo Sabatini (4.4)-Andrea Ancona (4.4) 6-4, 7-5. 2° turno: Carlo Castelvetro (4.4)-Piero Santagada (4.5) 5-7, 6-4, 10-8, Claudio Flavio Bargossi (4.3)-Enzo Tomidei (4.3) 0-6, 6-1, 10-8.

Over 70 quarti: Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Renzo Tasinato (4.5) 6-0, 6-2, Claudio Fogli (4.3)-Mauro Casadei (4.5) 7-6 (3), 6-0.

Nel tabellone Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) sono 16 le iscritte. Le teste di serie sono state assegnate nell’ordine alle 3.3 Alessandra Turrini Merli e Daniela Morigi.

1° turno: Alice Pignatti (4.4)-Marina Maldini (4.4) 6-1, 6-0. 2° turno: Silvia Giardini (4.3)-Angela Russo (4.3) 7-5, 6-2, Benedetta Gasparini (4.4)-Deborah Pompignoli (Nc) 6-2, 2-6, 10-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 12 luglio.

BELLARIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Maretennis di Bellaria. Si tratta del memorial “Enrico Piccoli” che terrà banco fino al 12 luglio agli ordini del giudice arbitro Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco. Quarti per Federico Magnani, Juan Manuel Barbieri, Mario Nannucci e Nicola Marchi.

2° turno: Luca Vitali (4.1, n.5)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (4.2) 6-3, 6-4, Mauro Della Vittoria (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-1, 6-3, Marco Oliva (4.1, n.1)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-0, 6-2, Filippo Maestri (4.1)-Marco Balzani (4.1) 6-0, 6-1, Alessandro Melega (4.1)-Simone Balzani (4.1) 6-4, 6-3, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Matteo De Angeli (4.2) 6-2, 2-0 e ritiro.

Ottavi anche per Michele Rossi (4.1) e Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.3).

Ottavi: Federico Magnani (4.1)-Alessandro Valentini (4.2) 6-2, 6-2, Juan Manuel Barbieri (4.1)-Alberto Caroni (4.2) 6-4, 4-6, 10-5, Mario Nannucci (4.2)-Marino Masi (4.1) 6-2, 6-1, Nicola Marchi (4.1, n.2)-Marco Barbieri (4.1) 6-0, 6-2.

RAVENNA. Primi match nel torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Mattei di Ravenna. Sono 66 i giocatori al via, si parte con una prima sezione Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Marcello Piccinini, Massimo Castori, Daniele Miani, Leone Franchi, Massimiliano Candolfo, Leonardo Castori, Ciro Donnarumma ed il 4.2 Giorgio Vocaturo. Turno di qualificazione Nc: Lorenzo Saviotti-Salvatore Merolla 6-3, 6-2, Alex Guidi-Nicolò Ronchi 6-4, 3-6, 10-7, Davide Grandi-Matteo Biagioli 6-1, 6-1, Tommaso Pangrazi-Andrea Lepri 6-1, 6-2, Marco Ranieri-Matteo Rava 6-3, 6-0, Thomas Chiluzzi-Francesco Nora 6-1, 6-0.

Si qualifica anche Enrico Bartolini.

Il giudice di gara è Marco Contessi, direttore di gara Massimo Venieri. Il torneo che va in scena sui campi del Cral “Enrico Mattei” terrà banco fino al 12 luglio.