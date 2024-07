Tennis, i Veterani in campo a Rimini

Si gioca da sabato il torneo Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40 organizzato dal Ct Rimini. Over 45 maschile, tabellone di 4° turno di qualificazione: Stavros Papageorgiou (4.1, n.1)-Marco Corbelli (4.2) 6-2, 6-3, Augusto Massari (4.1, n.2)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-0, 6-1, Mario Prandi (4.1, n.3)-Alessandro Gostoli (4.1) 2-0 e ritiro. Over 55, tabellone di 4°. quarto turno: Giuseppe Agostini (4.4)-Carlo Castelvetro (4.3) 6-0, 6-0, Simone Cicognani (4.3)-Giovanni Venturini (4.4) 6-1, 6-4. Turno di qualificazione: Adriano Amadio (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1, n.4) 6-2, 6-1, Marco Gianfrini (4.1, n.3)-Maurizio Foschi (4.1) 6-4, 7-5. Over 65, tabellone finale, primo turno: Cesare Cavagnino (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-4, 2-6, 10-5. Ladies 40, primo tabellone, turno di qualificazione: Donatella Piccinini (4.2, n.2)-Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-3, 6-3, Michela Maria Massanelli (4.3)-Bernadetta Soriano (4.1, n.1) 6-2, 7-5.