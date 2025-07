Tennis, i Veterani fanno tappa al Ct Rimini

Al via sui campi del Ct Rimini il torneo Veterani per Over 45-55-65 e Lady 40. Nell’Over 45 si parte con il tabellone intermedio in cui il n.1 è il 4.1 Marco Corbelli, n.2 il 4.1 Marco Bernardini. Nel tabellone finale n.1 Andrea Travaglini (2.8), n.2 Stefano Bucci (3.2). Il tabellone Over 55 è il torneo con più iscritti (27). Anche qui primo tabellone intermedio con il 4.1 Massimiliano Marzagalli n.1, i 4.2 Fulvio Fracassi n.2, Andrea Milano n.3. Nel tabellone finale guida le fila il 3.2 Pietro Montemaggi davanti ai 3.3 Stefano Fiandri, Andrea Briolini e al 3.4 Daniele Berti. Primo turno: Edgardo Brancaleoni (4.6)-Ivo Giugliano (Nc) 6-2, 6-2, Gianluca Gardini (4.5)-Stefano Muccini (4.6) 6-0, 6-1.

Nell’Over 65 tabellone intermedio con il 4.2 Luigi Angelo Bertaccini n.1, nel tabellone finale n.1 Franco Ghedini (3.5), n.2 Pasquale Caserta (3.5). Primo turno: Manlio Guerra (4.6)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-2, 6-1. Infine nel tabellone Lady 40 primo tabellone guidato dalla 4.3 Cinzia Cadeddu, tabellone finale con n.1 Jessica Barbieri (3.2), n.2 Sara Sirena (3.2).