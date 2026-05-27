Tennis, i Veterani da domani in campo al Ten Sport Center

PINARELLA. I Veterani protagonisti da domani nel torneo nazionale Over 45-55-65 e 70 maschile e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) femminile organizzato dal Ten Sport Center. Nel complesso sono 59 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 7 giugno.

Nell’Over 45 (12 iscritti) il n.1 è il 3.3 Filippo Maestri, n.2 il 3.3 Stavros Papageorgiou, n.3 il 3.4 Andrea Covezzi, n.4 il 3.4 Mario Borghi e n.5 il 3.4 Gaddo Camporesi. Nell’Over 55 (24 iscritti) n.1 Fabio Bernagozzi (3.3), n.2 Alessandro Di Vittorio (3.3), n.3 Daniele Berti (3.3). Nell’Over 65 (11 iscritti) n.1 Massimo Guermandi (3.5), n.2 Mauro Tedeschi (4.1), n.3 Mauro Bigiani (4.1), n.4 Carles Tugnoli (4.1). Nell’Over 70 (10 iscritti) n.1 Franco Torreggiani (4.1), n.2 Luigi Angelo Bertaccini (4.3), n.3 Roberto Gallerani (4.3), n.4 Claudio Fogli (4.3). Tra le Ladies guida le fila la 3.2 Paola Menozzi.

Intanto sui campi del Ten Sport Center è alle battute finali il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile.

Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Tommaso Cavassi (Ten Sport Center), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alex Sciutti (n.4) per 6-2, 6-4.

Quarti: Patrick Balc (n.3)-Matteo Stargiotti 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.