Tennis: i Veterani al Ten Sport Pinarella, gli Under al Ct Cerri

PINARELLA. Da giovedì va in scena sui campi del Ten Sport Pinarella il torneo nazionale Veterani Over 45-55 e 65 e Ladies 40, valido per il circuito regionale. Nel complesso sono 84 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45 sono 17 i giocatori al via, si parte con il tabellone di 4° nel quale la testa di serie è andata al 4.1 Biagio Maltese, nel tabellone finale teste di serie nell’ordine ad Andrea Travaglini (3.1), Alessandro Marco Loda (3.1) e Flavio Millari (3.1). Primo tabellone, 1° turno: Stavros Papageorgiou (4.5)-Davide Muzzioli 6-0, 6-1.

Nell’Over 55 (32 iscritti) sezione intermedia con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Saverio Selleri, Biagio Maltese, Delio Rinaldi e Stefano Cenni.

2° turno: Filippo Bondi (4.4)-Ivan Zanasi (4.5) 6-4, 6-2.

3° turno: Pierangelo Taroni (4.4)-Gianpaolo Magnani (4.5) 6-0, 6-0, Andrea Bernardi (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-0, 6-0, Lorenzo Franchi (4.4)-Armando Bregant (4.5) 6-1, 6-0.

4° turno: Stefano Cenni (4.1, n.4)-Alessandro Montanini (4.3) 7-5, 6-2.

Nel tabellone finale n.1 Giovanni Farolfi (2.8), n.2 Pietro Montemaggi (3.2). Nell’Over 65 (22 al via) teste di serie nell’ordine ai 4.1 Alessandro Beccari, Luigi Angelo Bertaccini e Marino Masi.

1° turno: Marco Barboni (Nc)-Aldo Fabbri (4.6) 6-0, 7-5.

Nel torneo Ladies 40 (limitato alle 3.1) n.1 Manila Dall’Agata (3.3), n.2 Rosario Margarita Dominguez (3.4).

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.

CATTOLICA. Si gioca da sabato il torneo nazionale giovanile Under 12-14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Sono 63 nel complesso gli iscritti ai sei tabelloni in programma. Vediamo tutte le teste di serie ed i primi risultati. Nell’Under 12 femminile n.1 Anita Amadio, n.2 Sofia Bianchi. Nell’Under 12 maschile n.1 Leo Mazzarini, n.2 Francesco Paganelli. 1° turno: Giacomo Terenzi-Leone Lazzara 6-1, 6-3, Diego Barchi-Pietro Rovinelli 6-1, 6-3. 2° turno: Cesare Manieri-Edoardo D’Iapico 4-6, 7-6, 10-7.

Nell’Under 14 femminile nella prima sezione n.1 Maria Chiara D’Accampo, n.2 Valentina Baldinini, nel tabellone finale n.1 Agata Bravin, n.2 Anna Parmeggiani.

Nell’Under 14 maschile, 1° turno: Pietro Fabbri-Enea Cristofanelli 6-3, 6-2, Zeno Zani-Natan Cedioli 6-2, 6-2. 2° turno: Vittorio Patrignani-Francesco Palmieri 6-3, 6-2. Nel seeding il n.1 è Federico Attanasio, n.2 Nicolò Della Chiara.

Nell’Under 16 maschile, 1° turno della prima sezione: Claudio Masinelli-Filippo Vanzini 6-2, 6-0. 2° turno: Mattia Colacone-Francesco Cenci 6-1, 6-2, Alessandro Prioli-Damiano Pompa. In questa sezione il n.1 è Marco Baldelli, n.2 Lorenzo Violante. Nel tabellone finale n.1 Julian Manduchi, n.2 Filippo Marcaccini.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.