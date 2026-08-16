Tennis, i Veterani al Tc Riccione: Travaglini vince l’Over 45, Baroni Redeghieri l’Over 55 e Feriozzi l’Over 65 / GALLERY

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 nel match-clou vittoria di Andrea Travaglini (Virtus Bologna) su Francesco Mandelli (Ct Cerri) per 5-7, 3-0 e ritiro.
Semifinali: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Fabio Righetti (3.4) 6-3, 6-0, Francesco Mandelli (3.1, n.2)-Alberto Compagnoni (3.3, n.3) 6-0, 6-1.
Nell’Over 55 finale tra Pietro Montemaggi (Tc Viserba) e Maurizio Baroni Redeghieri (Società Canottieri Milano). Vittoria del giocatore lombardo per 6-7 (6), 6-4, 6-3.
Quarti: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Marco Pagliari (3.3, n.3) 6-1, 6-4, Pietro Montemaggi (3.3, n.1)-Riccardo Falcone (3.4) 7-6 (6), 6-3, Villiam Ricci (3.5)-Alberto Morigi (3.5) 6-7 (1), 6-4, 10-8, Stefano Montanari (3.4)-Silvano Pozzi (3.3, n.2) 6-2, 6-2. Semifinali: Montemaggi-Ricci 6-3, 3-6, 12-10, Maurizio Baroni Redeghieri passa per il forfait del suo avversario.
Nell’Over 65 in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) si è imposto per 7-6 (3), 6-4 sul 3.3 Silvano Pozzi (n.1), portacolori del Ct Baia Pesaro.
Tra le Ladies 40 Laura Manizza ha battuto 7-6 (6), 5-7, 7-5 in finale Giuliana Brunetti, entrambe del Tennis Team Senigallia.
Semifinali: Laura Manizza (3.2, n.1)-Marianna Meroni (4.1) 6-0, 6-0, Giuliana Brunetti (3.3, n.2)-Annalisa Munari (3.3, n.3) 6-1, 6-1.
Il giudice di gara è stato Simone Lusini, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, entrambi hanno effettuato le premiazioni, direttore di gara Moreno Pecci.