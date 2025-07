Tennis: i Veterani al Paradiso, i Quarta al Ct Rimini e al Maretennis

CESENATICO. Primi match nel torneo nazionale Veterani organizzato dal Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico.

Si tratta del torneo che prevede quattro tabelloni, Over 45-55 e 65, oltre al tabellone Lady 40 (limitato alla 3° categoria). Il torneo, diretto dal giudice di gara Marco Fucci e dal direttore di gara Chiara Magnani, terrà banco fino al 13 luglio. Sono 64 i giocatori al via, suddivisi nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Over 45 2° turno: Mattia Graffiedi (4.1)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 3-6, 6-4, 10-8, Fabio Bernagozzi (3.5)-Raffaele Zoffoli (4.1) 7-6 (4), 4-0 e ritiro. Il primo semifinalista è Fabio Righetti (3.3).

Nell’Over 55 3° turno: Gianluca Pagliuca (4.1)-Maurizio Maestri (4.1) 6-0, 6-1.

Nell’Over 65 2° turno: Cesare Cavagnino (4.4)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-2, 6-4. 3° turno: Fabriano Fogliani (4.2, n.2)-Alessandro Mattesini (4.2) 6-3, 6-2.

Nel tabellone Lady 40 (24 iscritte) 2° turno: Luana Lanfranchi (Nc)-Elena Guidi (4.4) 6-0, 6-1. 3° turno: Daniela Benedettini (4.4)-Monica Rossi (4.2) 3-6, 7-5, 10-3, Donatella Piccinini (4.3)-Barbara Salvi 6-2, 6-4. Ottavi anche per Nadia Gasponi (4.3).

RIMINI. Al via il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta” che terrà banco fino al 20 luglio. Sono 103 i giocatori iscritti, si parte con una prima sezione Nc, poi il tabellone finale. Queste le teste di serie, nell’ordine i 4.1 Loris Volpinari, Francesco Casagrandi, Giovanni Maria Monti, Ciro Donnarumma, Christian Nicolini, Paolo Briolini, Alessandro Terranova, Adriano Amadio, Marino Masi, Alex Mattioli, Maurizio Maestri, Marco Filippi ed Alessandro Ciacci.

Tabellone Nc, 1° turno: Dante Bevilacqua-Tommaso Brasey 1-6, 6-0, 10-3. Turno di qualificazione: Giuliano Battistini-Leonardo Patacconi 6-4, 6-4, Giovanni Cianciaruso-Alessandro Pracucci 6-1, 6-1, Mattia Bartolucci-Ivo Giugliano 3-6, 6-4, 10-6, Alessandro Fabbri-Stefano Tamburini 6-0, 6-4, Nicola Amorico-Noè Dell’Aquila 6-0, 6-0, Giulio Terlizzi-Matteo Pronti 6-0, 4-6, 10-4, Diego Sferco-Riccardo Tommasini 5-7, 7-6 (5), 10-8.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie

BELLARIA. Si gioca sui campi del Maretennis, il torneo di 4° categoria maschile, il memorial “Enrico Piccoli” che terrà banco fino al 13 luglio. Il primo a conquistare i quarti è stato Andrea Saponi.

Tabellone finale, 4° turno: Lorenzo Pistocchi (4.3)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 7-5, 1-6, 10-5, Simone Balzani (4.3)-Giovanni Arcangeli (4.2) 6-4, 6-3, Alberto Caroni (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-2, 6-2.

5° turno: Salvatore Munciguerra (4.3)-Domenico Spitaleri (4.2) 6-2, 6-1, Alessandro Giannini (4.3)-Andrea Bernardi (4.1) 6-3, 6-1, Devis Vasile (4.4)-Michele Massari (4.2) 6-1, 6-1, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Tommaso Onofri (4.4) 3-6, 6-3, 10-8, Andrea Lombardini (4.1)-Sandro Grossi (4.2) 7-6, 6-3, Fabio Di Tante (4.2)-Pierpaolo Bencivenni (4.1, n.6) 6-4, 6-1, Claudio Marcantoni (4.1)-Fabrizio Giannandrea (4.2) 2-2 e ritiro. Ottavi anche per Marco Barbieri (4.2).

Ottavi: Andrea Saponi (4.1, n.3)-Roberto Casadei (4.3) 6-1, 6-2.