Tennis, i Veterani al Paradiso

Il Circuito regionale Veterani fa tappa al Circolo Paradiso di Cesenatico. Over 45 secondo tabellone, primo turno: Francesco Sintini (4.5)-Andrea Ferretti (4.3) 6-0, 6-4. Over 55, turno di qualificazione: Stefano Cenni (4.1, n.3)-Massimo Benvenisti (4.1) 6-2, 6-3. Over 65, quarto turno: Stefano Mambelli (4.3)-Alessandro Mattesini (4.2) 6-2, 6-0, Mauro Mazzaferro (4.4)-Marco Barboni (4.4) 7-6, 2-0 e ritiro. Ladies Over 40, secondo turno: Rita Gualandi (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.3) 6-1, 6-1, Luigia Rasi (4.4)-Monica Rossi (4.3) 6-3, 6-1. Terzo turno: Valentina Benati (4.2)-Cinzia Deborah Marchesi (4.4) 6-3, 6-2.