Tennis, i verdetti del torneo giovanile di Riccione

Giocate le finali del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione nel weekend con la formula Rodeo.

Nell’Under 14 femminile successo di Gioia Angeli. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la compagna di squadra Ioana Bala per 4-1, 4-0 ed in finale Agata Bravin (Galimberti Tennis Team) per 4-0, 5-3. Semifinali: Bravin-Eva Raimondi (n.2) 4-2, 1-4, 7-1.

Nell’Under 10 maschile il primo a raggiungere la finale è stato Alex Sciutti (San Marino Tennis Club) che ha battuto in semifinale Gianmaria Dellarosa per 4-2, 1-4, 7-4. Finale anche per Mattia Sena (Ct Cicconetti) capace di battere in semifinale Tommaso Scungio per 4-1, 5-4. In finale successo di Sena su Sciutti per 5-3, 4-2.

Nell’Under 10 femminile vittoria sui campi di casa di Sofia Sanchi. La giovanissima portacolori del Tc Riccione ha sconfitto in semifinale Victoria Vivi per 2-4, 5-3, 7-5 ed in finale, nel derby, Rachele Gusella (Tc Riccione) per 2-4, 4-0, 14-12. Semifinale: Gusella-Emma Mattone 4-0, 4-1.

Nell’Under 12 maschile finale tra i primi due del seeding, Francesco Paganelli (Ct Casalboni) e Francesco Canestrari (Ct Fano). Vittoria di Francesco Paganelli per 4-2, 5-3.

Semifinali: Paganelli (n.1)-Alberto Lonfernini 4-1, 4-1, Canestrari (n.2)-Luca Magnoni 2-4, 4-1, 7-2.

Nell’Under 12 femminile altro successo di una portacolori del Club organizzatore, Virginia Arduini. La testa di serie n.2 ha battuto in semifinale Petra Salvi (n.2) per 2-4, 5-3, 7-2 ed in finale Ioana Bala, altra giocatrice del Tc Riccione, testa di serie n.1, per 5-3, 4-2. Semifinale: Bala-Alice Balducci 2-4, 4-1, 9-7.

Nell’Under 14 maschile sale sul gradino più alto del podio Gabriele Pistorale. Il portacolori del Siro Tennis Bologna ha battuto in semifinale Alessandro Damiani per 4-2, 4-1 ed in finale Alessandro Casanova (Tc Riccione) per 4-1, 4-0. Semifinale: Casanova-Luca Battistini 5-4, 2-4, 11-9.

Il torneo è stato ottimamente diretto dal giudice arbitro Simone Lusini che ha provveduto anche alle premiazioni.