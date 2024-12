Tennis, i verdetti del torneo giovanile del Tc Riccione

Rassegna giovanile di qualità da venerdì a domenica sui campi del Tennis Club Riccione, che ha organizzato il trofeo “Ristorante Zodiaco”, il torneo nazionale giovanile Under 14, maschile e femminile. Sono stati 58 nel complesso i giocatori in campo nel weekend con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Michele Tonti. Il portacolori del Tennis Club Riccione, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Nicola Papageorgiou per 5-4, 4-1 ed in finale, nel derby del Club della Perla Verde, Alessandro Casanova (n.1) per 4-0, 4-1. In semifinale Casanova ha battuto Vincenzo Coppi (n.4) per 4-0, 2-4, 7-3. Nel femminile vittoria di Vittoria Cuoghi che ha battuto in semifinale Camilla Brolli (n.2) per 5-4, 5-3 ed in finale Camilla Lorenzetti per 4-0, 5-3. Semifinale: Lorenzetti-Beatrice Zamboni (n.1) 4-2, 4-1. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi nel ricevere i premi offerti dal Ristorante Lo Zodiaco.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini.