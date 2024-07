Tennis, i verdetti del torneo giovanile del Ct Casalboni di Santarcangelo

Giocate le finali in una bella edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo.

Nell’Under 10 maschile si è imposto Pietro Allegra (Ct Cesena) che in semifinale ha sconfitto Lorenzo Xella per 6-4, 6-3 ed in finale Tommaso Scungio (Tc Riccione) per 6-4, 6-4. Semifinale: Scungio-Giacomo Barbieri 5-7, 6-4, 10-6.

Nell’Under 10 femminile successo di Beatrice Benvenuti. La portacolori del Ct Casalboni, allieva della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in semifinale Vittoria Pracucci per 6-3, 6-0 ed in finale Sofia Sanchi (Tc Riccione) per 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile sale sul gradino più alto Mia Zanzi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) che ha battuto in finale Camilla Brolli (Ct Cicconetti) per 6-4, 3-6, 11-9.

Semifinali: Mia Zanzi-Elisabetta Pastore (n.2) 7-6, 6-3, Camilla Brolli-Petra Salvi (n.1) 3-6, 6-4, 10-8.

Nell’Under 12 maschile finale tra Cesare Biondi (Ct Massa) e Pietro Marinelli (At “Giuseppucci” Macerata). Il titolo è andato a Pietro Marinelli che si è imposto per 6-1, 7-6.

Quarti: Davide Puddu-Diego Gentile 6-0, 6-4, Cesare Biondi (n.1)-Lorenzo Kapros 6-1, 6-0, Pietro Marinelli-Marcello Liera 4-6, 6-1, 10-5, Noè Baldini (n.2)-Francesco Paganelli 6-2, 6-1. Semifinali: Biondi (n.1)-Puddu 6-4, 1-6, 10-7, Marinelli-Noè Baldini 6-3, 6-4.

Nell’Under 14 femminile vittoria sui campi di casa di Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) che in semifinale ha battuto Amelia Zamboni Campadelli per 6-2, 3-6, 10-8 ed in finale Gloria Nucci (Ct Cesena) per 4-6, 6-3, 10-5. Quarti: Annaluisa Copeta-Flora Zanzi (n.3) 6-4, 6-2, Gloria Nucci (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-2. Semifinale: Nucci-Copeta 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 maschile successo di Luca Blatti (Ten Sport Center) in finale su Jacopo Andruccioli (Tc Viserba) per 6-1, 6-3.

Semifinali: Luca Blatti-Alessandro Casanova 6-2, 6-2, Jacopo Andruccoli (n.2)-Aso Mawlood 2-6, 6-3, 10-5.

Nell’Under 16 maschile Giacomo Coppini (JB Sport) ha battuto 6-1, 6-3 Giulio Zamboni Campadelli (Club La Meridiana) in finale. Semifinali: Giulio Zamboni Campadelli (n.2)-Alessandro Vallicelli 5-7, 6-4, 10-5, Coppini-Diego Tarlazzi (n.1) 2-6, 6-4, 10-5.

Nell’Under 16 femminile in finale Letizia Bazzocchi (n.2), portacolori del Forum Tennis, che ha sconfitto in semifinale Aurora De Vincenzo per 6-3, 6-3, ed Emma Molinari (n.1), portacolori del Tc Viserba, che ha sconfitto nell’altra semifinale Deva Forcellini per 7-6, 6-1. Titolo ad Emma Molinari che si è imposta nel match-clou per 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Massimo Carlo, direttore di gara Marcello Lotti.