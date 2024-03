Tennis, i verdetti del torneo giovanile del Cacciari Imola

Un altro weekend con gli Under, giovanissimi in questo caso, sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola che ha ospitato, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo.

Nel maschile in finale Pietro Allegra (Ct Cesena) e Tommaso Cavassi (Ten Sport Center). Successo di Cavassi per 5-3, 4-0.

Semifinali: Cavassi-Stefano Scotto Di Gregorio 4-2, 4-1, Allegra-Denny Bentini 4-1, 4-1.

Nel femminile successo in finale di Lucia Tarlazzi (Tc Faenza) su Giorgia Rombi (Ct Bagnacavallo) per 5-4 (8), 1-4, 7-4. Semifinali: Tarlazzi-Sara Gavagna 4-1, 4-5 (3), 7-3, Rombi-Giulia Oddone 4-0, 4-2.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.