Tennis, i verdetti del doppio femminile a Borello

Dopo la chiusura qualche settimana fa del Torneo di doppio misto, che ha visto partecipare 24 coppie da tutta la Romagna sul nuovo campo in terra sintetica, si è chiuso al Borello Tennis Academy anche il torneo di doppio femminile (con 12 coppie iscritte) la scorsa domenica, con una finale sotto le stelle. Sofia Marino e Carlotta Bondi si sono aggiudicate il torneo battendo Tiziana Laghi e Daniela Morigi per 4-6, 7-6, 12-10 al termine di una finale molto combattuta come dice il punteggio. Altrettanto combattuta la finale del torneo B nella quale Sonia Bartolini e Cecilia Spighi hanno superato Nicole Aloisi e Gaia Gentili per 6-3, 4-6, 10-6. Il torneo è stato sponsorizzato dallo Studio Dentistico Poliambulatorio Bruni. Ma l’attività prosegue al Borello Tennis Academy, sono partite le iscrizioni per il torneo di singolare maschile che si fa ininterrottamente dal 2004 e dopo tanti anni anche del torneo di singolare femminile. E nel frattempo siamo alle battute finali anche del torneo di doppio maschile con 24 coppie iscritte, ecco le quattro coppie semifinaliste: Vito Gentile-Federico Prugnoli contro Andrea Arrigoni-Joseph Fresegna, dall’altra parte del tabellone Nicola Vacca-Fabio Pierotti contro Enrico Rossi-Luca Franceschini. “Vi aspettiamo tutti alla Borello Tennis Academy per proseguire quest’estate ricca di tornei che stanno richiamando tanti tennisti locali” sottolinea il presidente Enrico Rossi.