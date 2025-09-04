Tennis, i tricolori Under 11 e Under 12

Partono bene i giocatori romagnoli nei campionati Under 11 maschile in corso a Salvatore Monferrato. Ottavi: Gianmaria Della Rosa (n.8)-Leonardo Muscella (n.9) 6-4, 1-6, 7-5, Manuel Peregalli (n.4)-Davide Bonazza (n.13) 6-0, 6-2.I campionati italiani Under 11 femminili si giocano a Casale Monferrato, con Cecilia Rondinelli (Ten Sport) che ha raggiunto gli ottavi in singolare e i quarti in doppio. Secondo turno: Cecilia Rondinelli (n.7)-Victoria Misetic 6-2, 6-2. Doppio, ottavi: Rondinelli-Ziglio (n.3) b. Zulian-Riva 6-2, 6-2.Sui campi del Tc Milano “Bonacossa” vanno in scena i campionati italiani Under 12. Femminile secondo turno: Chiara Lanzillo (n.12)-Anna Foschini 3-6, 6-2, 6-4, Sofia Foggia (n.2)-Teresa Novello 6-0, 6-0. Maschile, secondo turno: Tommaso Desideri (n.9)-Diego Gentile 6-3, 7-5, Luca Pepe-Robert Sebastian Cadar (n.12) 6-2, 7-5, Andrea Micarelli-Pietro Galimberti (n.10) 3-6, 6-2, 7-5.