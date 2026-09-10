Tennis, i tornei Under a Rimini e Conselice

Avanza sui campi del Ct Rimini la tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, ottavi: Giulio Merendino-Cesare Vernocchi 6-1, 7-5, Enrico Piraccini-Luca Giovanelli 6-4, 6-4.
Under 12 maschile quarti: Carlo La Malfa (n.3)-Nicolò Pazzaglini 6-3, 6-0. Under 12 femminile, quarti: Maya Puscas-Sofia Sabatini 6-3, 6-7 (3), 10-4.
Under 14 maschile, tabellone finale, primo turno: Gianmaria Marchi-Lorenzo Aloisi 6-0, 6-2. Secondo turno: Jonathan Ortenzi-Giulio Zama 7-5, 7-5, Matteo Serafini-Filippo Dascalu 7-6, 6-2, Elia Samorè-Erik Zani 6-1, 4-1 e ritiro, Matteo Campana-Alessandro Marcolini 6-0, 2-6, 10-5.
Femminile, tabellone finale, primo turno: Nicole Colonna-Bianca Fabbri 7-5, 6-0. 2° turno: Eliza Gomba-Giulia Natali 6-1, 6-4.
Avanza anche il torneo Under 12 maschile organizzato dal Ct Conselice. Secondo turno: Francesco Minguzzi-Matteo Moccia 6-3, 6-1, Luca Grossi-Edoardo Mengoli 6-4, 6-2, Simone Berdicchia-Cesare Fiorellini 6-1, 6-0, Tobia Di Diodoro-Davide Elias Dias Pinto 6-3, 3-6, 10-7.