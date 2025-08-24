Tennis, i tornei giovanili all’Up Tennis e Maretennis

E’ partito il torneo Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis. Under 12 maschile primo turno: Cesare Arnò-Matteo Ghigi 6-2, 6-4, Pietro Frisoni-Francesco Emilio Sanchi 4-6, 6-0, 10-7, Francesco Panini-Damian Raul Borca 6-1, 7-5. Terzo turno: Gioele Romboli-Tommaso Mazzotti 6-4, 7-5, Edoardo Casadei-Luca Biadene 6-1, 6-1. 4° turno: Gianmaria Chietera-Alessandro Bisi 6-0, 6-2.Da sabato si gioca sui campi del Maretennis di Bellaria il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Under 14 femminile, secondo turno: Chiara Grieci Matilde De Biagi 6-4, 7-5. Under 14 maschile, secondo turno: Francesco Di Tante-Filippo Berretti 6-4, 6-3, Lorenzo Praconi-Leonardo Giuliani 6-3, 6-3. Under 16 maschile, primo turno: Gianmaria Sarti-Leone Bertaccini 6-2, 6-1, Filippo Menzolini-Marco Filippi 6-0, 6-4.