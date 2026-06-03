Tennis, i tornei giovanili al Cerri e al Cicconetti

E’ in pieno svolgimento sui campi del Ct Cerri di Cattolica il torneo Under 16, maschile e femminile. Nel femminile semifinali per Bianca Fabbri e Giulia Dell’Acqua che hanno battuto rispettivamente Claudia Verdolin 6-3, 6-3 e Chiara Grieci (n.2) 6-0, 6-1. Nel maschile si qualificano per il tabellone finale Alessandro Mainardi e Leonardo Pedrella Moroni autori delle eliminazioni di Nicholas Vicioso Cuevas 6-1, 6-0 e Pietro Triassi (n.3) 6-2, 7-5.

E’ partito il trofeo “Design Patrimoniale” Under 14, maschile e femminile, sui campi del Ct Cicconetti. Turno di qualificazione: Giulio Grossi-Riccardo Tarricone (n.1) 6-3, 6-2, Marco Pirini (n.2)-Filippo Lombardini (n.2) 7-6 (4), 7-5. Tabellone finale, 1° turno: Tommaso Semprini-Federico Ballerini 6-4, 6-1.