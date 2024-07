Tennis, i tornei giovanili a Russi e al Casalboni

Primi match nel torneo giovanile Under 12-14, maschile e femminile, del Russi Sporting Club. Under 12 maschile, ottavi: Benericetti-Giulio Gurioli 6-4, 6-1, Volponi-Nicolò Tudini 6-2, 6-0. Under 14 maschile, primo turno: Riccardo Vecchi-Federico Calzo 6-1, 6-3.

Prosegue il torneo dei Ct Casalboni di Santarcangelo. Under 10 maschile, primo turno: Jacopo Tazzari-Michele Cortesi 6-1, 6-0, Leonardo Giovanardi-Amedeo Chietera 6-4, 6-3, Mattia Gaggi-Diego Lombardi 6-1, 6-1. Under 12 femminile, primo turno: Emma Morelli-Nicole Colonna 7-6, 6-4, Cecilia Corbelli-Matilde De Biagi 6-1, 6-3. Under 12 maschile, secondo turno: Pietro Rovinelli-Marco Vernocchi 3-6, 6-2, 10-5, Cesare Manieri-Raffaele Palma 2-6, 6-0, 10-4, Mattia Scarpellini-Leone Lazzara 6-4, 7-6, Gianmaria Chietera-Nicolò Tudini 5-7, 6-4, 10-7. Terzo turno: Edoardo Casadei-Pietro Rovinelli 6-4, 6-1, Filippo Dascalu-Gianmarco Fiorletta 6-3, 1-0 e ritiro. Under 14 femminile, secondo turno: Giorgia Cevoli-Maria Vittoria Tavano 2-6, 6-2, 10-5, Alessia Rocchi-Vittoria Portoghese 6-0, 6-0. Terzo turno: Emma Moroni-Giorgia Cevoli 6-4, 6-3, Sofia Ferrari-Lola Arlotti 6-2, 6-4. Under 14 maschile, secondo turno: Marco Filippi-Jacopo Casali 6-1, 6-0, Edoardo Maria Ciuffoli-Federico Timpanaro 6-4, 5-7, 10-5, Ettore Torreggiani-Tommaso Gallinucci 6-0, 7-5, Alessandro Pagliara-Matteo Marabini 6-3, 6-4, Emanuele Battistini-Gianmaria Sarti 7-5, 6-2. Under 16 maschile, terzo turno: Alan Brocculi-Diego Losignore 6-2, 6-3, Lorenzo Cenci-Lorenzo Violante 6-4, 7-6. Quarto turno: Filippo Quadrelli-Thomas Guidi Zoffoli 6-2, 6-0. Under 16 femminile, primo turno: Nicole Menghi-Valentina Flenghi 6-2, 6-2.