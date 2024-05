Tennis, i tornei giovanili a Riccione e San Marino

Al Circolo Villa Mussolini va in scena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile quarti: Giacomo Barbieri-Alessandro Bisi 6-0, 6-1, Pietro Allegra-Federico Montesi 6-0, 6-2, Tommaso Giuliani-Achille Amadio 6-4, 6-4, Pietro Allegra-Federico Montesi 6-0, 6-2. Under 10 femminile, quarti: Vittoria Pracucci-Rachele Gusella 4-6, 6-3, 10-5, Asia Montanari-Margherita Jolie Casadei 6-3, 6-2. Nell’Under 12 femminile vince Anita Amadio che ha battuto Greta Amaducci nel derby del Tc Riccione per 6-2, 6-4.

Under 12 maschile ottavi: Alessandro Bernabè-Elia Ciacci 7-6, 3-6, 10-7, Alessandro Marcolini-Timofey Levchenko 6-2, 6-4, Leonardo Cenciarini-Carlos Leone Valentini 6-1, 6-2. Under 14 femminile quarti: Valentina Zavaglia-Lola Arlotti 3-6, 6-1, 10-5, Valentina Baldinini-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 6-0, 6-1. Under 14 maschile, tabellone finale, primo turno: Davide Capodagli-Pietro Gerani 6-2, 6-3, Francesco Sebastiani-Riccardo Michelangeli 6-0, 6-0, Nicolò Bollini-Carlos Bevilacqua 6-3, 6-1.

Intanto da domani il San Marino Tennis Club ospita il torneo Under 10 e 12, tappa del circuito regionale Fitp e bella occasione per mettere in mostra alcuni dei più forti talenti locali. Si gioca nella struttura del Centro Tecnico Federale a Montecchio. Nell’Under 10 femminile n.1 Vittoria Pracucci, n.2 Sofia Sanchi. Nell’Under 10 maschile si parte con il tabellone Under 9 dove il n.1 è Michele Cortesi, poi il tabellone finale con n.1 Alex Sciutti. Nell’Under 12 maschile n.1 Alberto Lonfernini, n.2 Gianmaria Mussoni.